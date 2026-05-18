Hamlin | È assurdo polemica per le vittorie non contate in NASCAR

Una polemica sta scuotendo il mondo della NASCAR a causa delle vittorie di un pilota che non sono state inserite nei registri ufficiali. L’atleta ha definito la situazione “assurda” e si sono sollevate discussioni sulla validità di queste vittorie non conteggiate. La mancanza di questi risultati potrebbe influenzare le possibilità di ingresso nella Hall of Fame, generando dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda ha suscitato attenzione anche sui social e tra gli appassionati di motorsport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché le vittorie di Hamlin non finiscono nei registri ufficiali?. Come influirà questa esclusione statistica sull'ingresso nella Hall of Fame?. Quali criteri decidono quali trofei contano davvero per la storia?. Perché il pilota preferisce il prestigio sportivo ai 14 milioni di dollari?.? In Breve Hamlin percepisce le 4 vittorie in The Shootout e All-Star Race come fondamentali.. Il pilota percepisce il valore di 14 milioni di dollari annui con Joe Gibbs Racing.. Heather Gibbs utilizza l'esperienza tecnica di Hamlin per formare il giovane Ty Gibbs.. Il pilota punta a raggiungere la soglia delle 70 vittorie prima del ritiro..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hamlin: “È assurdo”, polemica per le vittorie non contate in NASCAR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento NASCAR, Hamlin domina con Toyota a Las VegasDenny Hamlin recupera dopo una penalità e vince di forza a Las Vegas la quinta tappa della NASCAR Cup Series 2026. NASCAR, Martinsville: Hamlin domina, ma alla fine vince ElliottChase Elliott vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series regalando ad Hendrick Motorsports ed a Chevrolet la prima affermazione della stagione 2026.