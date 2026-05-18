Hai vinto tu! Amici l’annuncio di Maria a notte fonda

Da tvzap.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, Maria ha annunciato di aver vinto, suscitando entusiasmo tra gli amici. La finale si è svolta con numerose esibizioni, alcune molto apprezzate dal pubblico, e ha visto un coinvolgimento intenso nel televoto. La serata è stata caratterizzata da momenti di forte tensione e da vari colpi di scena che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla conclusione. La competizione si è conclusa con l’assegnazione del risultato finale, annunciato proprio dalla vincitrice.

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Una finale vissuta sul filo della tensione, tra esibizioni spettacolari, emozioni, televoti serratissimi e diversi colpi di scena. La venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa nella notte tra applausi, lacrime e sorprese, con il pubblico chiamato a decidere il vincitore assoluto del talent show più seguito della televisione italiana. Fin dall’inizio della puntata l’atmosfera è stata elettrica. I sei finalisti – Angie, Elena, Emiliano, Alessio, Nicola e Lorenzo – si sono sfidati in una lunga serie di prove davanti ai giudici e soprattutto davanti al televoto, vero protagonista della serata. Dopo settimane di Serale, registrazioni e sfide infuocate, l’ultimo appuntamento è andato in onda eccezionalmente in diretta, aumentando ancora di più la suspense. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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