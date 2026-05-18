Hai vinto tu Amici 25 l’annuncio di Maria De Filippi | il pubblico contesta
Durante la finale di Amici 25, Maria De Filippi ha annunciato un vincitore, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori presenti in studio e il pubblico da casa. L’evento ha generato discussioni e contestazioni sui social, con molti utenti che hanno espresso perplessità riguardo alla decisione finale. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e da un clima di discussione tra chi ha approvato e chi ha contestato l’esito della competizione.
La finale di Amici 25 ha regalato emozioni fortissime, ma anche colpi di scena che hanno acceso immediatamente il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori. Un percorso tutt’altro che lineare quello vissuto dal giovane cantante protagonista della serata, partito tra dubbi e incertezze e arrivato fino all’ultimo atto del talent più seguito d’Italia. Un cammino costruito passo dopo passo, tra esibizioni convincenti e momenti di fragilità che hanno contribuito a creare una narrazione sempre più coinvolgente. >> “Non smette di crescere”. Anche Elisabetta Gregoraci è sconvolta, com’è diventato il figlio Nathan Falco Già nelle fasi decisive del programma si era capito che la competizione sarebbe stata serrata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Amici 25 - Nicola - Una dedica al bambino che eri
Sullo stesso argomento
“Hai vinto tu”. Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci: il pubblico contestaLa nuova edizione di Canzonissima ha riportato su Rai1 un format storico completamente rinnovato, puntando su un’idea chiara: non sono più gli...
“Hai vinto tu!” Amici, l’annuncio di Maria a notte fondaUna finale vissuta sul filo della tensione, tra esibizioni spettacolari, emozioni, televoti serratissimi e diversi colpi di scena.
Il cantante Lorenzo vince la 25esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Porta a casa un premio da 150mila euro. In finalissima dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio. Diciottenne di Verona, Lorenzo Salvetti è u - Facebook facebook
Amici 25, chi ha vinto: trionfa il cantante Lorenzo SalvettiUna finale giocata sul filo delle emozioni, dei colpi di scena e del talento puro. La finalissima di Amici 25 incorona Lorenzo Salvetti vincitore assoluto del talent di Canale 5 al termine di ... ilmattino.it
La finale di Amici 25: chi ha vinto, il malore in diretta di Emiliano, tutti i premi. Il riassuntoOre 21:38 del 17 maggio 2026 e per i fan di Amici di Maria De Filippi vuol dire solo una cosa: la finale della 25esima edizione dell’amato talent di Canale 5. Maria De Filippi è di rosa vestita, elega ... today.it