Dopo quattro decenni, un ciclista dilettante proveniente da Firenze ha conquistato il Trofeo Matteotti, una delle classiche nazionali più rinomate. La gara si è svolta a Marcialla, e l’atleta ha sorpreso tutti con un allungo deciso nel finale, che gli ha permesso di mettere in fila i rivali. L’ultima vittoria di un dilettante in questa corsa risaliva al 1986, quando aveva trionfato un atleta che successivamente sarebbe diventato professionista.

Dopo 40 anni, un dilettante fiorentino (l’ultimo ad imporsi era stato Stefano Casagrande nel 1986) torna a vincere il Trofeo Matteotti a Marcialla, una classica nazionale di prestigio. Autore della prodezza Giosuè Crescioli, classe 2001 di Lazzeretto di Cerreto Guidi che ha messo praticamente in fila un gruppo di 23 corridori con uno spunto irresistibile regolando nell’ordine Palomba e Belleri. Dunque, una vittoria di assoluto valore e una gioia immensa, mentre il fratello minore Ludovico in maglia Polti VisitMalta sta disputando il Giro d’Italia che sta per approdare in Toscana. È un successo sicuramente che ripaga l’impegno, i sacrifici di Crescioli che ha superato in carriera momenti difficili, ma non si è mai tirato indietro proseguendo nel ciclismo con grinta, carattere e coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guizzo di Crescioli nel ’Matteotti’. Un allungo che non ha dato scampo

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Guizzo di Crescioli nel 'Matteotti'. Un allungo che non ha dato scampoIl successo nella classica di Marcialla per un fiorentino 40 anni dopo quello di Stefano Casagrande . msn.com