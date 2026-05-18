Guidesi a Lecco | Dove c' è sicurezza il commercio prospera

A Lecco si è tenuto un incontro elettorale presso l'Hemingway di piazza XX Settembre, con una notevole partecipazione di pubblico. All'evento ha partecipato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, che ha espresso il suo pensiero sulla relazione tra sicurezza e attività commerciale. Era presente anche il candidato sindaco e la lista della Lega, che hanno preso parte alla riunione per sostenere la campagna elettorale.

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