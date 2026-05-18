Guerra senza uscita | Soluzione politica? A Gaza è impossibile

In mezzo a conflitti che attirano l’attenzione internazionale, Gaza rimane una zona segnata da una guerra senza soluzione visibile. La regione vive una crisi umanitaria grave, con frequenti scontri e attacchi che non sembrano trovare una via d’uscita. La presenza di conflitti più ampi in Iran e in Libano ha distolto l’attenzione dal territorio palestinese, dove la mancanza di prospettive politiche e di pace si combina con le condizioni di vita difficili per la popolazione locale.

di Marta Ottaviani ROMA Una guerra dimenticata a causa dei conflitti in Iran e in Libano. Ma a Gaza, oltre alla tragedia umanitaria, va messa in conto la mancanza di prospettive. Matteo Colombo (foto), research fellow alla Conflict Research Unit del Clingendael e associato Ispi, spiega perché il tempo della pace è ancora lontano. Colombo, a Gaza si continua a morire. Un accordo tra Israele e Libano potrebbe alleggerire la situazione anche nella Striscia? "Non credo che i due fronti siano così collegati. Il Libano è legato soprattutto al confronto tra Israele e Iran e al ruolo di Hezbollah. Gaza, invece, è diventata quasi una questione interna israeliana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Drammatica la situazione umanitaria a Gaza

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