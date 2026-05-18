Guerra in Iran a Bergamo l’inflazione sale al 2,4% I rincari maggiori per l’energia
A Bergamo, l’inflazione a aprile ha raggiunto il 2,4%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. I dati pubblicati dall’Istat indicano che si tratta di un rialzo notevole, il più consistente dall’inizio del conflitto in Ucraina. Tra le cause principali ci sono stati i rincari dell’energia, che hanno contribuito a far salire i prezzi di beni e servizi. La guerra in Iran, anche se non direttamente collegata, sembra aver influito sui mercati e sui costi energetici.
EFFETTO GUERRA. I dati Istat relativi al mese di aprile: un salto così brusco non si vedeva dall’inizio del conflitto in Ucraina. Le spese per abitazione ed energia aumentano del 5,1%. Extra-costi pari a 725 euro annui per le famiglie. Letti così, i numeri potrebbero apparire una fredda contabilità distante dalla vita quotidiana. Per comprendere l’ultima accelerazione dell’inflazione, il metodo migliore è incrociare le cifre con il calendario: un salto così brusco dei prezzi non si vedeva dalla prima fase della guerra in Ucraina. Nei giorni scorsi l’Istat ha tirato le somme su quanto accaduto nel mese di aprile, fornendo anche i dati a livello provinciale: si è osservato in maniera plastica quell’effetto-Iran che il monitoraggio su marzo non aveva ancora pienamente mostrato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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