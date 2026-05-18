Guerra in Iran a Bergamo l’inflazione sale al 2,4% I rincari maggiori per l’energia

A Bergamo, l’inflazione a aprile ha raggiunto il 2,4%, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. I dati pubblicati dall’Istat indicano che si tratta di un rialzo notevole, il più consistente dall’inizio del conflitto in Ucraina. Tra le cause principali ci sono stati i rincari dell’energia, che hanno contribuito a far salire i prezzi di beni e servizi. La guerra in Iran, anche se non direttamente collegata, sembra aver influito sui mercati e sui costi energetici.

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