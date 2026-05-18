Guerra e nonviolenza all’Auditorium della Fondazione incontro su conflitti e società civile
All’Auditorium della Fondazione si terrà un incontro dedicato al tema della guerra e della nonviolenza, con l’obiettivo di approfondire i conflitti e il ruolo della società civile. L’evento è organizzato da Europe for Peace Piacenza, una rete che promuove la pace e la nonviolenza, e nasce dalla volontà di offrire uno spazio di discussione sulla percezione di impotenza di fronte alle crisi attuali. La serata prevede interventi e confronti aperti ai cittadini interessati.
«Come Europe for Peace Piacenza, rete per la Pace e la Nonviolenza, consapevoli del rischio di sentirsi travolti dal senso di impotenza per quanto sta accadendo, abbiamo pensato di dare vita a un momento di approfondimento e dibattito per la città di Piacenza – dichiarano gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
“Germania, Italia e la difesa europea”, se ne parla in un incontro all’Auditorium della Fondazione“Germania, Italia e la difesa europea”: questo è il tema della serata che il Centro Culturale Italo Tedesco di Piacenza promuove con il sostegno del...
La “guerra civile” degli scimpanzé che sfida le teorie sui conflitti. Lo studio su ScienceNon servono ideologie, religioni o identità etniche per arrivare a una guerra civile.