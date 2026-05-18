Guerra e nonviolenza all’Auditorium della Fondazione incontro su conflitti e società civile

All’Auditorium della Fondazione si terrà un incontro dedicato al tema della guerra e della nonviolenza, con l’obiettivo di approfondire i conflitti e il ruolo della società civile. L’evento è organizzato da Europe for Peace Piacenza, una rete che promuove la pace e la nonviolenza, e nasce dalla volontà di offrire uno spazio di discussione sulla percezione di impotenza di fronte alle crisi attuali. La serata prevede interventi e confronti aperti ai cittadini interessati.

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