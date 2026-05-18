Guasticce rimosse 332 tonnellate di rifiuti tessili sequestrati all’interporto e destinati all’estero | denunciato un imprenditore
A Guasticce, sono state rimosse oltre 332 tonnellate di rifiuti tessili sequestrati all’interno di un interporto. I materiali, destinati all’estero, sono stati portati via e inviati a smaltimento. Un imprenditore coinvolto nelle operazioni è stato denunciato. La procedura ha riguardato il trasporto e la gestione dei rifiuti sequestrati, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sul luogo di destinazione finale. La vicenda si inserisce in un’operazione di controllo e repressione di illeciti legati alla gestione dei rifiuti.
Oltre 332 tonnellate di rifiuti tessili sequestrati all’interporto di Guasticce sono state rimosse e avviate a smaltimento. Si tratta di 444 colli pressati con reggette di plastica, stivati in dieci container e destinati a Paesi extracomunitari. L’operazione, coordinata dalla procura della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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