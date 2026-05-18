Guastalla lite di vicinato sfocia in una denuncia

A Guastalla, un uomo di 42 anni residente nella Bassa Mantovana è stato denunciato per lesioni personali e minacce dopo una lite tra vicini. La disputa, che si protraeva da tempo, è culminata con un episodio che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La denuncia è stata presentata a seguito delle conseguenze dell’alterco, che ha coinvolto il residente e altri vicini. Le autorità stanno approfondendo le dinamiche della vicenda per chiarire i dettagli dell’incidente.

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Guastalla (Reggio Emilia), 18 maggio 2026 - Problemi cronici di vicinato sarebbero alla base di litigi sfociati ora in una denuncia penale a carico di un uomo di 42 anni, abitante nella Bassa Mantovana, accusato di lesioni personali e minaccia. Accade a Guastalla, dove la vittima gestisce un negozio al piano terra dell’edificio in cui si trova la proprietà dell’indagato. I carabinieri della locale caserma sono intervenuti diverse volte per sedare le liti, nate spesso per futili motivi. In un paio di occasioni l’indagato avrebbe aggredito fisicamente il commerciante, provocandogli traumi guaribili in alcuni giorni. Una volta l’uomo avrebbe intimato con fare minaccioso al titolare di uscire, lo avrebbe spintonato con forza contro la maniglia della porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, lite di vicinato sfocia in una denuncia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bisceglie: lite in discoteca sfocia in una sparatoria, 42enne muore in ospedaleAGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Leggi anche: Lite sfocia in sangue, accoltellamento nel cuore della notte: omicidio in una macelleria. Fermato un uomo Guastalla, lite di vicinato sfocia in una denunciaGuastalla (Reggio Emilia), 18 maggio 2026 - Problemi cronici di vicinato sarebbero alla base di litigi sfociati ora in una denuncia penale a carico di un uomo di 42 anni, abitante nella Bassa Mantovan ... ilrestodelcarlino.it Violenta lite tra colleghi di lavoro, 41enne colpito con un bastone telescopicoGUASTALLA (Reggio Emilia) – Una violenta discussione tra colleghi di lavoro, scoppiata nel tardo pomeriggio dell’8 maggio lungo le vie del centro, è terminata con un uomo in ospedale per le ferite rip ... reggionline.com