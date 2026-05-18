Dopo aver subito un incidente in moto, un uomo di 56 anni ha deciso di organizzare una raccolta di alimenti destinata a circa cinquanta famiglie in difficoltà nella zona tra San Mauro Mare e Bellaria. L’iniziativa è partita a seguito della sua guarigione, con l’obiettivo di aiutare chi vive in condizioni di bisogno. I generi alimentari raccolti saranno consegnati direttamente alle famiglie segnalate, senza coinvolgimenti di enti pubblici o associazioni.

Massimiliano Canarecci, 56 anni, ha organizzato una raccolta di generi alimentari da consegnare a una cinquantina di famiglie bisognose residenti fra San Mauro Mare e Bellaria. Insieme a Massimiliano Canarecci hanno operato la Pro Loco di Bellaria Igea Marina per l’individuazione delle famiglie bisognose, l’amministrazione comunale di Bellaria con il sindaco Filippo Giorgetti, il Bagno Gino e tanti suoi amici e colleghi di lavoro compreso il supermercato La Fonte. Il tutto è stato depositato presso il Bagno Gino per essere distribuito a chi ha bisogno. Canarecci ebbe un terribile incidente stradale in via Bellaria in territorio di San Mauro Pascoli: "L’incidente è successo il 16 maggio 2024 e ho fatto tutto da solo finendo fuori strada con il mio scooter nel fosso e andando a sbattere contro un muretto in cemento armato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guarito dopo uno schianto in moto organizza una raccolta alimentare

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