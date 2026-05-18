Guarito dopo uno schianto in moto organizza una raccolta alimentare
Dopo aver subito un incidente in moto, un uomo di 56 anni ha deciso di organizzare una raccolta di alimenti destinata a circa cinquanta famiglie in difficoltà nella zona tra San Mauro Mare e Bellaria. L’iniziativa è partita a seguito della sua guarigione, con l’obiettivo di aiutare chi vive in condizioni di bisogno. I generi alimentari raccolti saranno consegnati direttamente alle famiglie segnalate, senza coinvolgimenti di enti pubblici o associazioni.
Massimiliano Canarecci, 56 anni, ha organizzato una raccolta di generi alimentari da consegnare a una cinquantina di famiglie bisognose residenti fra San Mauro Mare e Bellaria. Insieme a Massimiliano Canarecci hanno operato la Pro Loco di Bellaria Igea Marina per l’individuazione delle famiglie bisognose, l’amministrazione comunale di Bellaria con il sindaco Filippo Giorgetti, il Bagno Gino e tanti suoi amici e colleghi di lavoro compreso il supermercato La Fonte. Il tutto è stato depositato presso il Bagno Gino per essere distribuito a chi ha bisogno. Canarecci ebbe un terribile incidente stradale in via Bellaria in territorio di San Mauro Pascoli: "L’incidente è successo il 16 maggio 2024 e ho fatto tutto da solo finendo fuori strada con il mio scooter nel fosso e andando a sbattere contro un muretto in cemento armato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Busto Arsizio | Scontro in moto, muore a 19 anni
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