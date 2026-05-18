Guardia medica pediatrica Ottimi i primi risultati | 274 accessi in due mesi

In città, la guardia medica pediatrica ha registrato 274 accessi nei primi due mesi di attività. La sperimentazione del servizio è considerata positiva e si prevede di mantenerla in modo stabile entro la fine dell’anno. La struttura offre assistenza ai bambini e ai loro genitori, rispondendo alle richieste di intervento e consulenza medica. I numeri raccolti finora indicano un buon livello di utilizzo e di risposta alle esigenze della popolazione locale.

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Pescia, 18 maggio 2026 – La sperimentazione ha dato risultati importanti. Il modello, quindi, “può essere stabilizzato” entro fine anno. Sotto la lente la situazione dell’assistenza pediatrica in Valdinievole dopo l’avvio della sperimentazione, alla Pubblica Assistenza di Pescia. Il presidente dell’associazione, Paolo Baldini, ha illustrato i numerosi servizi dedicati all’età pediatrica, tra cui il polo pediatrico “Sandro Bartoli”, struttura nella quale operano tuttora i pediatri di famiglia del territorio. A seguire è intervenuto Stefano Lomi, direttore della Società della Salute, che ha tracciato un quadro complessivo dei servizi dedicati... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guardia medica pediatrica. Ottimi i primi risultati: “274 accessi in due mesi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guardia medica pediatrica, da aprile via alla sperimentazione. Due sedi nell'AretinoDa mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione alle recenti disposizioni... Raccolta firme per l'estensione della guardia medica pediatricaNel salone delle feste del Castello di Poppi, si è svolta la presentazione, da parte della Conferenza dei sindaci socio-sanitaria del Casentino,... Guardia medica pediatrica. Ottimi i primi risultati: 274 accessi in due mesiIl punto sulla sperimentazione, i risultati e il funzionamento della struttura. Le associazioni: Questo è un servizio indispensabile e da stabilizzare ... lanazione.it Manca la guardia medica pediatrica: Tanti accessi al pronto soccorso. Ora un servizio per le famiglieL’assenza della guardia medica pediatrica preoccupa il gruppo Pescia Cambia, che partendo dai dati forniti da Agenas per la Provincia di Pistoia, che segnala come il 63% degli accessi in Pronto ... lanazione.it