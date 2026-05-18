Sono stati individuati numerosi veicoli in GTA 6, tra cui automobili, moto, barche, aerei e mezzi speciali. Questi veicoli sono stati avvistati in vari screenshot e video leaked, che mostrano dettagli di gameplay e ambientazioni. La presenza di diversi tipi di mezzi suggerisce un ampio assortimento disponibile nel gioco. La mappa si focalizza su una città ispirata a Vice City, con ambientazioni che spaziano tra zone urbane e aree naturali. Rockstar Games si prepara al ritorno con un titolo atteso dai fan.

GTA 6 non sarà soltanto il ritorno di Rockstar Games in una nuova versione di Vice City, ma anche una gigantesca celebrazione del movimento. In una serie dove rubare, guidare, fuggire, inseguire e attraversare la città sono sempre stati elementi fondamentali, il parco veicoli del nuovo capitolo assume un peso ancora più importante. Le auto, le moto, le barche, gli aerei, gli elicotteri e i mezzi di servizio già riconosciuti nei materiali ufficiali suggeriscono un mondo molto più vario, costruito per offrire al giocatore una libertà di spostamento ampia e continua. La regione di Leonida sembra pensata per valorizzare ogni categoria di... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - GTA 6: tutti i veicoli tra auto, moto, barche, aerei e mezzi speciali già avvistati

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