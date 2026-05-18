Gt Cup Europe il 17enne Giacomo Pedrini doma il meteo e brilla sul leggendario circuito di Spa

Durante il secondo appuntamento della GT Cup Europe 2026, svoltosi sul circuito di Spa-Francorchamps, il 17enne pilota italiano ha concluso con successo la gara, portando in pista la Porsche 992 Gt3 Cup numero 27 del team Faems by Ebimotors, insieme a Matteo Martinelli. Il fine settimana ha visto Pedrini affrontare diverse sfide sul tracciato belga, caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, che non hanno impedito al giovane di dimostrare il suo talento durante l’evento.

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Weekend positivo a Spa-Francorchamps per Giacomo Pedrini, protagonista del secondo appuntamento della Gt Cup Europe 2026 al volante della Porsche 992 Gt3 Cup numero 27 del team Faems by Ebimotors, condivisa con Matteo Martinelli. Sul leggendario tracciato belga delle Ardenne, il diciassettenne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Motori, buona la prima per Giacomo Pedrini: a punti al debutto nella Gt Cup EuropeL’autódromo internacional do Algarve ha inaugurato la nuova stagione di Giacomo Pedrini, impegnato sul tracciato portoghese di Portimão nel primo... 1?5? days to go! Due settimane ci separano dal primo appuntamento italiano del #GTWorld, con i protagonisti della Endurance Cup che sono pronti a darsi battaglia nel Tempio della Velocità Acquista il tuo biglietto! monzanet.it/gt-world-chall… x.com GTWC Europe - Portimao reddit GT Cup Europe 2026: Ebimotors a Spa-Francorchamps per la riscossaGT Cup Europe: la seconda prova stagionale si disputerà tra il 15 ed il 17 maggio a Spa-Francorchamps in Belgio ... ilgiornaledigitale.it