Gruppo Lupi debutto con vittoria ai play off
Il Gruppo Lupi Pontedera ha iniziato i play-off per la promozione in A3 con una vittoria. La squadra biancoceleste ha battuto i capitolini del Genzano con il punteggio di 3-2 in una partita che ha coinvolto il pubblico del PalaMatteoli, che era pieno in ogni settore. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa, aprendo ufficialmente la serie di incontri dei play-off.
Debutto con vittoria per il Gruppo Lupi Pontedera nei play-off per la promozione in A3. I biancocelesti hanno sconfitto per 3-2 i capitolini del Genzano al termine di una gara emozionante che ha esaltato il pubblico del PalaMatteoli, gremito in ogni ordine di posti. "Questa squadra ha un cuore grande come tutta Pontedera" – ha detto Federico Benvenuti – al termine di una partita in cui la fiducia è stata alla base del successo. Gruppo Lupi subito in difficoltà, per l’infortunio sul 4-4 del primo set occorso a Bergoli, costretto ad uscire di scena. Al suo posto Lazzeri, con Barbone a rilevare Miglietta, altro titolare indisponibile. Priva delle due bande titolari, Pontedera è andata sotto per 0-2 (16-25 e 15-25) contro un Genzano convinto di imporsi, con l’organico al completo, composto da atleti fisici e di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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