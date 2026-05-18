Gruppo Lupi debutto con vittoria ai play off

Il Gruppo Lupi Pontedera ha iniziato i play-off per la promozione in A3 con una vittoria. La squadra biancoceleste ha battuto i capitolini del Genzano con il punteggio di 3-2 in una partita che ha coinvolto il pubblico del PalaMatteoli, che era pieno in ogni settore. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa, aprendo ufficialmente la serie di incontri dei play-off.

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