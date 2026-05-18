Grotta delle Maldive immersioni ad alto rischio | tecnologie avanzate per il recupero dei dispersi

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Grotta delle Maldive, le immersioni sono considerate particolarmente pericolose a causa delle condizioni ambientali estreme. La zona è caratterizzata da spazi ristretti e scarsa visibilità, rendendo le operazioni di recupero dei dispersi molto difficili. Per affrontare queste sfide, vengono utilizzate tecnologie avanzate che facilitano le operazioni di salvataggio e di recupero. Le autorità e i soccorritori devono seguire procedure rigorose per garantire la sicurezza durante le attività in questa grotta.

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Un ambiente ostile, buio e complesso, dove ogni movimento richiede precisione assoluta e tecnologie avanzate. È questo lo scenario in cui stanno operando i tre speleosub finlandesi di Dan Europe, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, impegnati nella prima immersione nella grotta delle Maldive che ancora non ha restituito i corpi di quattro italiani. L’equipaggiamento utilizzato restituisce la misura delle difficoltà: un’attività condotta in un ambiente ipogeo allagato a 60 metri di profondità, dove la gestione del rischio è fondamentale. Tecnologie per immersioni estreme Tra gli strumenti principali c’è il rebreather, un sistema di immersione a circuito chiuso che consente di riciclare il gas espirato, eliminare l’anidride carbonica e reintegrare automaticamente l’ossigeno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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