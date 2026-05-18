Grosso dopo il Lecce | ‘Siamo orgogliosi del percorso fatto
Dopo la partita contro il Lecce, l'allenatore ha espresso soddisfazione per il percorso svolto dalla squadra durante la stagione. Sono state sollevate alcune domande riguardo alla possibilità di un aumento dell’uso dei giovani nel mercato estivo e alle decisioni che prenderà in merito al suo ruolo nel futuro prossimo. Le questioni riguardano anche eventuali cambiamenti nella rosa e le strategie di mercato che potrebbero essere adottate nei prossimi mesi.
? Domande chiave Come influenzerà la valorizzazione dei giovani le scelte di mercato estive?. Quali decisioni prenderà Grosso sul suo futuro professionale nei prossimi giorni?. Perché il tecnico definisce straordinario il percorso fatto nonostante la sconfitta?. Cosa prevede il palinsesto Rai per la fine di maggio?.? In Breve Nove formazioni restano matematicamente alle spalle della squadra di Grosso in classifica.. Programmazione Rai prevede Un futuro aprile il 21 maggio alle 21:30 su Raiuno.. Nuovi episodi di Playing Memories disponibili su RaiPlay il 20 e 27 maggio.. Debutto di Buonvino su Raiuno giovedì 7 maggio alle 21:30 a Villa Borghese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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