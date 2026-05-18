Grosso dopo il Lecce | ‘Siamo orgogliosi del percorso fatto

Dopo la partita contro il Lecce, l'allenatore ha espresso soddisfazione per il percorso svolto dalla squadra durante la stagione. Sono state sollevate alcune domande riguardo alla possibilità di un aumento dell’uso dei giovani nel mercato estivo e alle decisioni che prenderà in merito al suo ruolo nel futuro prossimo. Le questioni riguardano anche eventuali cambiamenti nella rosa e le strategie di mercato che potrebbero essere adottate nei prossimi mesi.

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