Griezmann si scusa durante il discorso d'addio all'Atletico | Ero giovane ho commesso un errore

Durante un discorso di addio all'Atletico Madrid, il calciatore ha rivolto un messaggio ai tifosi, riconoscendo di essere stato giovane e di aver commesso un errore. Ha ringraziato i supporter per il sostegno ricevuto nel corso degli anni e ha espresso gratitudine per le esperienze vissute con la squadra. L'allenatore e i compagni di squadra erano presenti all'evento, che si è svolto nello stadio di casa della squadra. Il giocatore ha lasciato il club dopo aver trascorso diverse stagioni in maglia biancorossa.

Griezmann ha dato l'addio all'Atletico Madrid e ha voluto porgere le scuse ai suoi tifosi per i due anni trascorsi al Barcellona: "Ho ritrovato il senno e ho fatto tutto il possibile per tornare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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