Green Trail 170 atleti al via Graziani e Gianotti i due vincitori

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 170 atleti hanno partecipato al Green Trail organizzato da Aisa Impianti, con alcuni concorrenti che hanno preso parte in modo non competitivo e più di cinquanta giovani del settore giovanile. Alla fine della gara, i vincitori sono stati Graziani e Gianotti, che hanno concluso la competizione al primo posto. La manifestazione si è svolta con un ampio coinvolgimento di partecipanti di diverse età e livelli, evidenziando un'ampia partecipazione sia tra gli adulti che tra i giovani.

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Oltre 170 atleti al via per il Green Trail di Aisa Impianti, alcuni non competitivi e oltre cinquanta giovani del settore giovanile. Dopo il colpo di pistola, i migliori atleti si sono subito portati nelle prime posizioni, mantenendole fino al completamento del tratto del Sentiero della Bonifica. Successivamente, quando il percorso ha iniziato a salire, si sono fatti sotto Viviani e Olandesi della Filirun Team, che hanno tentato di raggiungere Graziani. Negli ultimi chilometri, però, grazie anche alla discesa finale, il battistrada è riuscito a mantenere il vantaggio fino al traguardo. In campo femminile, la portacolori dell’Atletica Castello Tiziana Gianotti ha conquistato la vittoria conducendo la gara dal primo all’ultimo chilometro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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