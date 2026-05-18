Grecia tempesta di ghiaccio e fiumi in città | blocca la Macedonia

In Grecia, una forte ondata di freddo ha causato una tempesta di ghiaccio e l'esondazione di alcuni fiumi in diverse città della Macedonia. Le strade sono diventate scivolose e coperte di ghiaccio, creando disagi per la circolazione. La grandinata ha danneggiato le colture agricole, mettendo a rischio alcune produzioni. Le autorità stanno valutando i danni e le misure di emergenza per fronteggiare questa situazione improvvisa.

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? Domande chiave Come hanno fatto le strade a trasformarsi in ghiaccio in maggio?. Quali colture rischiano la distruzione totale dopo questa grandinata?. Perché gli agricoltori denunciano un blocco dei risarcimenti precedenti?. Chi dovrà intervenire per evitare il collasso economico della Macedonia?.? In Breve Danni estesi a colture di cotone, mais, cereali e girasole nella Macedonia greca.. Terreni già saturi per allagamenti avvenuti nelle settimane precedenti l'evento del 18 maggio.. Agricoltori richiedono indennizzi urgenti per i mancati rimborsi relativi ai danni dell'anno scorso.. Protezione Civile impiega spazzaneve tra Polykastro e Axioupoli per rimuovere accumuli di ghiaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grecia, tempesta di ghiaccio e fiumi in città: blocca la Macedonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento “Strade invase da fiumi di ghiaccio!”. Italia sotto la grandine: è emergenzaUna violenta ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore tra il Comasco e il Varesotto, dove forti temporali accompagnati da una intensa... Grandine grossa, alberi caduti, fiumi di ghiaccio: passato il Garda è stato l'infernoChicchi di grandine grandi come palline da golf, strade trasformate in fiumi di ghiaccio e un tornado oltre il lago di Garda: il pomeriggio di lunedì... Grecia, tempesta causa vittima e gravi allagamentiUna violenta tempesta ha colpito la Grecia causando una vittima e gravi allagamenti, soprattutto nell’Attica. Centinaia gli interventi dei soccorritori, mentre danni e disagi hanno interessato anche ... tg24.sky.it Grecia, tempesta causa vittima e gravi allagamentiPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it