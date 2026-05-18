Grazie Luca Giorgia Meloni abbraccia l’eroe di Modena

Giorgia Meloni ha condiviso un post in cui ringrazia Luca Signorelli, l’uomo di Modena riconosciuto come eroe. La premier ha anche abbracciato Signorelli, a cui è stata proposta da un altro esponente politico una medaglia al valore. La proposta di riconoscimento arriva dopo l’attenzione suscitata dall’episodio che ha coinvolto Signorelli a Modena. La foto pubblicata mostra l’abbraccio tra Meloni e Signorelli, accompagnata da un messaggio di gratitudine.

Un post di ringraziamento e un abbraccio a Luca Signorelli, l’eroe di Modena per il quale è stata proposta da Tajani una medaglia al valore. Giorgia Meloni, in visita con Mattarella presso gli ospedali di Modena e Bologna per incontrare i feriti travolti in centro città a Baggiovara, abbraccia l’uomo che ha sfidato il pericolo a Modena e sui social scrive: “Grazie Luca. Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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