Grazie Luca Giorgia Meloni abbraccia l’eroe di Modena

Da 361magazine.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha condiviso un post in cui ringrazia Luca Signorelli, l’uomo di Modena riconosciuto come eroe. La premier ha anche abbracciato Signorelli, a cui è stata proposta da un altro esponente politico una medaglia al valore. La proposta di riconoscimento arriva dopo l’attenzione suscitata dall’episodio che ha coinvolto Signorelli a Modena. La foto pubblicata mostra l’abbraccio tra Meloni e Signorelli, accompagnata da un messaggio di gratitudine.

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Un post di ringraziamento e un abbraccio a Luca Signorelli, l’eroe di Modena per il quale è stata proposta da Tajani una medaglia al valore. Giorgia Meloni, in visita con Mattarella presso gli ospedali di Modena e Bologna per incontrare i feriti travolti in centro città a Baggiovara, abbraccia l’uomo che ha sfidato il pericolo a Modena e sui social scrive: “Grazie Luca. Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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