Gravina nascosta e i misteriosi sotterranei di SSofia

Domenica 24 maggio alle ore 17.00 si svolgerà un itinerario che permette di visitare i sotterranei di S. Sofia, normalmente chiusi al pubblico. L’evento offrirà l’opportunità di esplorare alcune zone nascoste e poco conosciute del centro storico di Gravina in Puglia. La visita si concentrerà su ambienti sotterranei e spazi che conservano tracce di un passato non accessibile quotidianamente. Partecipanti e curiosi avranno modo di scoprire un lato insolito e misterioso della città.

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