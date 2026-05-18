Grave nello scontro in moto contro l’auto sulla regionale 71

Nel pomeriggio di oggi, sulla strada regionale 71 nel territorio di Cortona, si è verificato un incidente tra una moto e un’auto. L’impatto è avvenuto nei pressi della frazione di Terontola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trovato le due vetture coinvolte e il motociclista ferito in modo grave. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine presenti sul luogo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

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CORTONA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 71, nel territorio del comune di Cortona, in prossimità della frazione di Terontola. Intorno alle 17 la centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata allertata a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. L’impatto ha causato il ferimento di due persone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 37 anni, le cui condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari giunti sul posto. Per lui è stato fatto levare in volo l’elisoccorso regionale Pegaso 2, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza, in codice rosso, verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Grave nello scontro in moto contro l’auto sulla regionale 71 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026 Sullo stesso argomento Arezzo: scontro fra tre auto sulla regionale 71AREZZO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 di oggi, 15 marzo 2026, ad Arezzo per un incidente stradale sulla SR 71. Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducenteE’ stata una Pasqua tragica, quella che ha segnato le strade della provincia spezzina. Caos nello spogliatoio del Real Madrid: dopo il caso #Mbappé, si aggiunge anche un nuovo episodio molto grave. Secondo quanto racconta Marca, #Valverde e #Tchouameni sono stati protagonisti di una rissa nello spogliatoio. Ad aver scatenato il litigio sar x.com Scontro nella notte tra auto, due donne ferite. La più grave è rimasta incastrata nell’abitacoloMONTELUPO FIORENTINO Uno scontro nella notte tra due vetture. Due donne rimaste ferite, una delle quali è finita in codice ... lanazione.it Grave incidente nella notte: scontro tra auto e scooter, un minore in prognosi riservataLo scontro è avvenuto a Copertino, in via Vittorio Emanuele III, tra una Fiat Punto e uno scooter Honda SH 125. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, trasportato d'urgenza all'ospedale di Le ... lecceprima.it