Grande successo al Big Babol The Spot di Ostia in occasione dei Campionati Italiani di Skateboarding

All’evento di Ostia dedicato ai Campionati Italiani di Skateboarding, si sono svolti due intensi giorni di gare nella bowl, attirando un vasto pubblico sia locale che internazionale. I partecipanti hanno eseguito trick complessi e linee molto tecniche, coinvolgendo gli spettatori con le loro performance. La competizione ha visto la presenza di rider provenienti da diverse parti del Paese, mentre gli appassionati e i curiosi hanno assistito a uno spettacolo ricco di adrenalina e abilità, in un’atmosfera di grande energia.

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