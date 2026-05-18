Grande successo al Big Babol The Spot di Ostia in occasione dei Campionati Italiani di Skateboarding
All’evento di Ostia dedicato ai Campionati Italiani di Skateboarding, si sono svolti due intensi giorni di gare nella bowl, attirando un vasto pubblico sia locale che internazionale. I partecipanti hanno eseguito trick complessi e linee molto tecniche, coinvolgendo gli spettatori con le loro performance. La competizione ha visto la presenza di rider provenienti da diverse parti del Paese, mentre gli appassionati e i curiosi hanno assistito a uno spettacolo ricco di adrenalina e abilità, in un’atmosfera di grande energia.
Due giorni di puro fuoco per chi vive la bowl, tra linee tiratissime, trick pesanti e una grande energia trasmessa al numeroso pubblico presente e arrivato anche dall’estero, tra appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare uno spettacolo unico con i rider più forti provenienti da tutta. 🔗 Leggi su Today.it
IO a 9 Anni che Scopro di Cosa Sono Fatte le BIG BABOL | NON CI CREDEVO
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