Ieri, domenica 17 maggio 2026, ad Airola si è svolto il passaggio della IX Randonnée Reale Borbonica. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno attraversato il centro cittadino, creando un clima di festa e movimento. La corsa, che si svolge ogni anno, vede protagonisti appassionati di ciclismo e appassionati di storia locale. La giornata è trascorsa con la presenza di pubblico lungo il percorso e con l’organizzazione di varie attività collaterali.

Tempo di lettura: 4 minuti Si è svolto ieri, domenica 17 maggio 2026, il passaggio ad Airola della IX Randonnée Reale Borbonica, manifestazione organizzata dall’Associazione CAMBiA con partenza da Piana di Monte Verna e articolata lungo un itinerario di straordinario fascino storico, paesaggistico e culturale. Un particolare ringraziamento viene rivolto all’Associazione CAMBiA, organizzatrice dell’evento, e al Comune di Piana di Monte Verna, che hanno garantito un importante supporto organizzativo e istituzionale alla partenza della manifestazione, contribuendo in maniera significativa alla riuscita dell’evento e alla valorizzazione del territorio di origine della randonnée. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande partecipazione al passaggio della IX Randonnée Reale Borbonica ad Airola

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