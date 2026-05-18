Grande Fratello Vip i bookmaker scelgono la regina della finale | quote clamorose

A poche ore dalla conclusione del Grande Fratello Vip, i bookmaker hanno aggiornato le quote per la vincitrice del programma. Le scommesse indicano due concorrenti come favoriti principali, con variazioni significative rispetto alle settimane precedenti. Le quote sono state modificate in base alle ultime scommesse e alle preferenze degli scommettitori, rendendo incerto il risultato finale. La finalissima si avvicina e la sfida tra i due partecipanti resta molto aperta.

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A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip, i bookmaker aggiornano le quote e indicano la possibile regina del reality: sfida apertissima tra due concorrenti. Domani sera si spegneranno le luci della Casa del Grande Fratello e, mentre cresce l'attesa per la finalissima, sono soprattutto le quote dei bookmaker ad attirare l'attenzione dei fan del reality. L'edizione condotta da Ilary Blasi ha provato a lasciarsi alle spalle le polemiche nate dopo il caso che aveva coinvolto Alfonso Signorini, riuscendoci soltanto in parte. Gli ascolti non hanno infatti premiato il programma e il doppio appuntamento stagionale potrebbe aver allontanato una parte del pubblico storico del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, i bookmaker scelgono la regina della finale: quote clamorose ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ANNUNCIA LA DATA DELLA FINALEVenerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Grande Fratello Vip 8, programmazione stravolta: la data presunta della finaleCambio improvviso per il reality di Mediaset: stop al doppio appuntamento settimanale e finale rinviata. PIPPITEL – AL 'GRANDE FRATELLO VIP' BY ILARY BLASI BASTA IL 17,6% PER VINCERE LA SERATA CONTRO ... x.com Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo spiazzata dall’aereo dei fan: Meno attori più uomini come RaulAl GF Vip, messaggio per Lucia divide la Casa: tensione tra Renato e Raul. A meno di ventiquattro ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip, nella Casa più spiata d’Italia basta un semplice aereo ... comingsoon.it Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: testa a testa tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Chi vincerà la finaleAntonella Elia contro Adriana Volpe, Lucia prova a sorprendere: la finale del GF VIP si infiamma tra vecchie rivalità, strategie e fandom già in guerra. libero.it La coppia felice nel giorno del loro grande evento reddit