Grande bronzo del romano Stefano Garcia Valdes e sipario sugli Europei U17

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso fine settimana si sono conclusi gli Europei U17 di Samokov, in Bulgaria, che si sono svolti dal 11 al 17 maggio. Tra i protagonisti, il romano Stefano Garcia Valdes ha conquistato un grande bronzo nella competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diversi paesi europei, impegnati in varie discipline. La rassegna si è svolta nel rispetto del calendario stabilito e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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La rassegna continentale è andata in scena a Samokov, in Bulgaria, da lunedì 11 a domenica 17 maggio. Nella sua finale, Stefano ha sfidato l’atleta ungherese Balazs Hideg, risalito i turni dei ripescaggi. Una finale a senso unico: il primo minuto è stato un vero e proprio assolo dell’italiano che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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