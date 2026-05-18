Grande bronzo del romano Stefano Garcia Valdes e sipario sugli Europei U17

Lo scorso fine settimana si sono conclusi gli Europei U17 di Samokov, in Bulgaria, che si sono svolti dal 11 al 17 maggio. Tra i protagonisti, il romano Stefano Garcia Valdes ha conquistato un grande bronzo nella competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diversi paesi europei, impegnati in varie discipline. La rassegna si è svolta nel rispetto del calendario stabilito e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui