Nella regione delle Prealpi si è svolto un grande evento sportivo che ha visto la partecipazione di circa 800 atleti, pronti a sfidare il freddo e le asperità dei sentieri. La gara si è svolta senza incidenti rilevanti, ma sono stati sollevati alcuni interrogativi riguardo alle condizioni del percorso. In particolare, si indaga su come gli atleti abbiano gestito il gelo improvviso e chi abbia rimosso la segnaletica durante la notte precedente alla competizione, creando potenziali difficoltà per i partecipanti.

? Domande chiave Come hanno affrontato gli atleti il gelo improvviso tra i sentieri?. Chi ha rimosso la segnaletica durante la notte prima della gara?. Quali sono stati i tempi record nella prova regina da 80 km?. Come viene trasformata la fatica dei corridori in solidarietà sociale?.? In Breve Vincitori GR80: Tiziano Scattolin (maschile) e Alessandra Boifava (femminile).. Vincitori GR60: Antony Pellegrini (maschile) e Milena Pasin (femminile).. Vincitori GR40: Luca Fabris (maschile) e Alice Paganin (femminile).. Vincitori GR22: Giovanni De Bon (maschile) e Benedetta Polentes (femminile).. Oltre 800 atleti hanno sfidato il gelo delle Prealpi tra Segusino e Revine Lago sabato 16 maggio, segnando un record di partecipazione per la quattordicesima edizione del Gran Raid delle Prealpi Trevigiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Raid delle Prealpi: 800 atleti sfidano il gelo tra i sentieri

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