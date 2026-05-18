Gran Premio Pontedera Vince Rosola Pezzo

Nel Gran Premio di Pontedera, la vittoria è andata a Rosola Pezzo, che ha preso il comando con una fuga iniziata a circa venti chilometri dall’arrivo. Durante la corsa, Pezzo ha collaborato con un altro ciclista, con cui ha mantenuto un’azione coordinata fino alla conclusione. Allo sprint finale, Pezzo ha superato i rivali e ha tagliato il traguardo per primo. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante, con numerosi attacchi e risposte tra i partecipanti.

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Dopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del tentativo pienamente riuscito, Kevin Rosola Pezzo ed Emanuele Ansaloni si sono contesi il successo nel X° Gran Premio Città di Pontedera gara nazionale per élite e under 23 organizzata dalla U.S. Juventus Lari. Ha vinto per la prima volta nella stagione il veronese Rosola Pezzo in maniera netta sul bravo compagno di fuga dopo una gara condotta a quasi 44 di media nonostante un paio di violenti acquazzoni. Una corsa comunque ben allestita con 162 partenti di 29 squadre mossieri ufficiali il delegato allo sport del Comune di Pontedera Mattia Belli e Giacomo Bacci referente della Ecofor Service uno dei massimi sponsor della corsa, mentre alla premiazione era presente anche la sindaca di Palaia Marika Guerrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran Premio Pontedera. Vince Rosola Pezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ciclismo: Pezzo Rosola, figlio d’arte, fa suo il Gp Città di PontederaPontedera, 16 maggio 2026 – Dopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del... Patrick Pezzo Rosola brilla in Coppa delle Nazioni e vince la generale della Course de la Paix! Colpaccio del figlio d’artePatrick Pezzo Rosola ha vinto la classifica generale della Course de la Paix Juniors, evento ciclistico valido per la Coppa delle Nazioni riservata... Gran Premio Pontedera. Vince Rosola PezzoDopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del ... lanazione.it PONTEDERA. PEZZO ROSOLA METTE IL PRIMO SIGILLO SULLA CLASSICA TOSCANA: 2° ANSALONI. GALLERYDopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del tentativo pienamente riuscito, Kevin Rosola Pezzo e Emanuele Ansaloni si sono contes ... tuttobiciweb.it