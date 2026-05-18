GP Canada la prima vittoria è contro il ghiaccio E col Super Sabato punta al record di fan

Nel fine settimana si è disputato il quinto round del Campionato del Mondo di Formula 1 sul circuito di Montreal, con una novità: il debutto della gara Sprint. Il tracciato Gilles Villeneuve, soggetto a lavori di ammodernamento, è stato messo alla prova in un inverno particolarmente rigido. La giornata di sabato ha visto la prima vittoria di questa stagione, ottenuta contro le condizioni di ghiaccio che hanno caratterizzato le prove e le qualifiche. L’evento ha attirato un alto numero di spettatori, con l’obiettivo di superare i record di pubblico precedenti.

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