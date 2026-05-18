GP Canada la prima vittoria è contro il ghiaccio E col Super Sabato punta al record di fan

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si è disputato il quinto round del Campionato del Mondo di Formula 1 sul circuito di Montreal, con una novità: il debutto della gara Sprint. Il tracciato Gilles Villeneuve, soggetto a lavori di ammodernamento, è stato messo alla prova in un inverno particolarmente rigido. La giornata di sabato ha visto la prima vittoria di questa stagione, ottenuta contro le condizioni di ghiaccio che hanno caratterizzato le prove e le qualifiche. L’evento ha attirato un alto numero di spettatori, con l’obiettivo di superare i record di pubblico precedenti.

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Gli operai hanno usato anche fiaccole accese nel cuore della notte per sciogliere il ghiaccio nel bacino olimpico. Non è una scena da film di sopravvivenza artica, ma un retroscena operativo raccontato oggi dagli organizzatori del GP del Canada che si correrà domenica prossima. Lo scenario è quello dei lavori di ammodernamento della struttura, un lavoro che è stato una sfida logistica non indifferente, nell’ottica di venire incontro agli standard sempre più elevati richiesti dalla F1 agli organizzatori dei vari GP, per migliorare ricettività, comfort ed esperienza complessiva per i fan. Nel caso di Montreal, per ancorare le strutture... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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