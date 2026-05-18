Gozzano salvezza eroica a Tortona | il sogno Serie D è realtà

Il Gozzano ha conquistato una salvezza importante a Tortona, portando a casa una vittoria decisiva al Fausto Coppi. La squadra è riuscita a evitare il rischio di retrocessione grazie a un risultato positivo che le ha permesso di superare le avversarie nella classifica finale. La vittoria ha rappresentato un momento chiave, segnando la fine di un lungo percorso di tensione e di incertezza. La stagione si è conclusa con il sogno della promozione in Serie D che si realizza per il club.

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? Punti chiave Come ha fatto il Gozzano a evitare il fantasma di Mapello?. Quale dettaglio della vittoria al Fausto Coppi ha cambiato la stagione?. Perché la dirigenza ha rifiutato di presentare ricorso contro il Biellese?. Chi ha garantito la stabilità del club nei momenti di crisi?.? In Breve Presidentessa Marilena Fornarea sostiene il club dalla fine degli anni Novanta.. Juniores raggiunge la fase nazionale e l'Under 17 ottiene un traguardo storico.. La dirigenza ha rifiutato ricorsi contro il Biellese per spirito sportivo.. Il presidente Leonardi guida la società dal luglio 2012.. Il Gozzano assicura la permanenza in Serie D dopo il successo decisivo ottenuto a Tortona contro il Derthona, chiudendo un campionato caratterizzato da estrema difficoltà e momenti di incertezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gozzano, salvezza eroica a Tortona: il sogno Serie D è realtà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: THAT’S AMORE! Il sogno è realtà: un’eroica Italia piega gli Stati Uniti a Houston nel World Baseball Classic! Nissa: dopo 42 anni, il sogno Serie C è realtàLa Nissa si trova in una posizione senza precedenti, avendo scalato la vetta della classifica grazie alla vittoria esterna della Reggina contro...