Il leader di Azione si è recato nel retro della sede del governo a bordo di un van con i vetri oscurati. All'inizio ha negato di aver portato proposte, poi ha ammesso di averle presentate, specificando che si trattava di proposte fatte dal suo partito. La sua visita ha attirato l’attenzione di alcuni giornalisti, che lo hanno seguito lungo il tragitto. La vicenda si è svolta nel contesto di incontri tra rappresentanti di partiti e il governo, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

Il leader di Azione Carlo Calenda è arrivato nel retro della sede del governo, a bordo di un van con i vetri oscurati. Una volta sceso è stato intercettato da alcuni cronisti ai quali ha negato di essere lì per un incontro. “Non vado a palazzo Chigi, sono entrato e uscito”, ha spiegato allontanandosi poi verso un bar in piazza del Parlamento. Poco dopo però Calenda è tornato sui suoi passi, facendo ingresso nella sede del governo. Al termine dell’incontro, di circa due ore, il leader di Azione ha spiegato con una nota il senso della visita: “A seguito della disponibilità della presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo question time in Senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica, ho portato oggi alla presidente le proposte di Azione in materia di energia e industria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Calenda da Meloni prima nega poi ammette: "Ho portato nostre proposte"

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