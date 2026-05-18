Gorlago premiate le opere del 33° Concorso nazionale di Calcografia

Domenica 17 maggio si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Gorlago la cerimonia di premiazione del 33° Concorso Nazionale di Calcografia. L’evento ha visto la presentazione delle opere realizzate con tecniche calcografiche, coinvolgendo artisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha rappresentato un momento di riconoscimento per i partecipanti, che hanno esposto le proprie creazioni in un contesto ufficiale dedicato a questa tecnica artistica. La sala ha accolto pubblico e rappresentanti istituzionali per l’occasione.

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Il Comune di Gorlago rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dell’arte incisoria e delle nuove generazioni di artisti Gorlago. Domenica 17 maggio, alla Sala Consiliare del Comune di Gorlago si è tenuta la presentazione del 33° Concorso Nazionale di Calcografia, un appuntamento storico dedicato alle tecniche calcografiche. Dal 1991 Questa premiazione si è affermato come importante occasione di confronto, crescita e visibilità per gli studenti delle Accademie di Belle Arti, delle Scuole d’Arte e degli Istituti artistici. Ben 54 artisti provenienti da 12 diverse Accademie Italiane e 107 le opere presentate. Grande riconoscimento al concorso arriva anche dalle 79 opere donate che si aggiungono alla raccolta civica Comunale che annovera oltre 3300 incisioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il concorso ’Un poster per la pace’. Premiate le opere più creativeViktoria Nincheri, alunna della classe 3A della scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare Melani ha ottenuto il primo posto nel concorso ’Un... Lucca, onore ai pilastri del commercio: 33 imprese storiche premiateTrentatré figure chiave del commercio lucchese sono state celebrate domenica scorsa all’interno del complesso monumentale di San Francesco, in...