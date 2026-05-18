A Gorizia, i cittadini hanno raccolto circa 1.000 prodotti destinati alle famiglie in difficoltà. Tra gli oggetti donati ci sono alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia e articoli di prima necessità. La distribuzione avverrà all’interno della stessa città, presso strutture gestite dalla Croce Verde, senza spostamenti esterni. La consegna dei beni avverrà nei prossimi giorni secondo un calendario stabilito dall’associazione, che coordinerà la consegna direttamente alle famiglie beneficiarie.

? Punti chiave Quali prodotti specifici hanno donato i cittadini per le famiglie?. Come verranno distribuiti i beni raccolti senza uscire da Gorizia?. Chi gestirà concretamente l'inventario dei prodotti nell'Emporio della Solidarietà?. Perché questa raccolta è fondamentale per la sicurezza alimentare locale?.? In Breve Raccolta presso il punto vendita Coop di via Boccaccio lo scorso sabato.. Beni donati includono pasta, riso, legumi, olio e omogeneizzati per bambini.. Distribuzione locale tramite l'Emporio della Solidarietà per le famiglie di Gorizia.. I prodotti rimarranno nel territorio per sostenere le fasce vulnerabili locali.. I volontari della Croce Verde Goriziana hanno raccolto quasi 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia, 1.000 prodotti raccolti: la Croce Verde aiuta le famiglie

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