Gorizia 1.000 prodotti raccolti | la Croce Verde aiuta le famiglie

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gorizia, i cittadini hanno raccolto circa 1.000 prodotti destinati alle famiglie in difficoltà. Tra gli oggetti donati ci sono alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia e articoli di prima necessità. La distribuzione avverrà all’interno della stessa città, presso strutture gestite dalla Croce Verde, senza spostamenti esterni. La consegna dei beni avverrà nei prossimi giorni secondo un calendario stabilito dall’associazione, che coordinerà la consegna direttamente alle famiglie beneficiarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Quali prodotti specifici hanno donato i cittadini per le famiglie?. Come verranno distribuiti i beni raccolti senza uscire da Gorizia?. Chi gestirà concretamente l'inventario dei prodotti nell'Emporio della Solidarietà?. Perché questa raccolta è fondamentale per la sicurezza alimentare locale?.? In Breve Raccolta presso il punto vendita Coop di via Boccaccio lo scorso sabato.. Beni donati includono pasta, riso, legumi, olio e omogeneizzati per bambini.. Distribuzione locale tramite l'Emporio della Solidarietà per le famiglie di Gorizia.. I prodotti rimarranno nel territorio per sostenere le fasce vulnerabili locali.. I volontari della Croce Verde Goriziana hanno raccolto quasi 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

gorizia 1000 prodotti raccolti la croce verde aiuta le famiglie
© Ameve.eu - Gorizia, 1.000 prodotti raccolti: la Croce Verde aiuta le famiglie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Croce Verde di Fermo: oltre 25.000 interventi per il territorio

Bullismo e cyberbullismo in Sicilia: attivi numero verde 800 280 000 e chat live per studenti, docenti e famiglie nel quadro del progetto “1nessuno100giga”La Regione Siciliana e l'Ufficio scolastico regionale Sicilia hanno comunicato alle scuole statali e paritarie dell'Isola la piena operatività degli...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web