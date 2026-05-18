Global Sumud Flotilla la diretta da bordo – Le barche circondate dalla Marina israeliana
Durante una spedizione internazionale, alcune imbarcazioni sono state circondate dalla Marina israeliana mentre si trovavano in acque internazionali. La flotta, nota come Global Sumud Flotilla, stava cercando di raggiungere una destinazione senza autorizzazione e ha trasmesso immagini in diretta dalla propria posizione. Le forze navali hanno impedito il passaggio, circondando le barche e bloccando il loro movimento. La situazione è stata segnalata da fonti a bordo e ha attirato l’attenzione di diversi osservatori.
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La Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette verso la striscia
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