Gli offre un passaggio e lui nasconde la droga nella sua macchina | bloccato in autostrada

Durante un controllo sull’autostrada, un uomo ha cercato di disfarsi di alcuni involucri di anfetamina che aveva nascosto nella propria vettura. L’uomo aveva appena preso un passaggio da una persona estranea, che poi ha assistito alla scena del tentativo di nascondere la droga. Quando ha visto la pattuglia della polizia, ha mostrato segni di agitazione e ha cercato di occultare le sostanze stupefacenti. La vicenda è ancora sotto indagine, con accertamenti sui dettagli del trasporto e sui soggetti coinvolti.

Quando ha visto la polizia è andato nel panico. Ha cercato di nascondere l’anfetamina. Stessa sostanza che, stando a quanto finora ricostruito, avrebbe nascosto poco prima della partenza della proprietaria dell’auto che gli stava dando un passaggio (totalmente estranea alla vicenda). Per lui sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Finge di essere incinta per nascondere 200g di cocaina | Border Control Roma Fiumicino

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