Gli intrecci coraggiosi di sogni e riscatto in Sicilia

Da ecodibergamo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, il paesaggio si presenta con profumi di arance e salsedine, mentre le città costiere si stagliano con i loro profili nitidi, spesso bruciate dal sole. Le case si affacciano su un mare abbagliante, creando un quadro che combina elementi naturali e urbani. Questi dettagli compongono un quadro di luoghi che parlano di tradizioni e di un patrimonio che si manifesta in ogni angolo dell’isola. Un contesto in cui le storie di vita si intrecciano con il paesaggio circostante.

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TENDENZE. Profumi di arance e salsedine, i profili nitidi delle città costiere, bruciate dal sole, le case affacciate su un mare abbagliante. Sullo sfondo forte e aspro dei paesaggi siciliani, Barbara Bellomo dipinge «L’incartatrice di arance» (Garzanti), ispirato alla storia vera di Concetta Campione. Dalla fine dell’800 al 1951, Concetta ha diretto la sua stamperia a Catania, un’impresa interamente femminile. Ha aiutato tante ragazze, come Rosetta, sedicenne, che grazie a lei impara a dare forma ai suoi sogni, e disegna figure affascinanti sulla carta impalpabile che avvolge le arance. Bellomo, apprezzata autrice di romanzi storici, intreccia abilmente verità e finzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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