Gli appalti e il mondo della sanità Due proposte di legge della Cgil

In una sala gremita di persone, si è aperta la presentazione di due proposte di legge promosse dalla Cgil, focalizzate sui settori degli appalti e della sanità. La campagna mira a raccogliere firme per le iniziative di iniziativa popolare, coinvolgendo strutture pubbliche e cittadini interessati alle tematiche trattate. Le proposte intendono modificare normative esistenti, proponendo nuovi interventi in ambito contrattuale e di gestione delle risorse sanitarie. La presentazione si è svolta nel corso di un evento pubblico, con interventi di rappresentanti della confederazione sindacale.

In una Camera di Commercio stracolma ha preso avvio la campagna promossa dalla Cgil per la presentazione delle due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti. Un’altra battaglia in cui il Quadrato rosso eleva il suo ruolo di sindacato nel quadro d’azione più ampio al fine di ottenere, o comunque promuovere, i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. "Rafforzare il servizio sanitario nazionale – ha detto Nicola Del Vecchio, segretario generale della Camera del Lavoro di Massa Carrara nella sua relazione introduttiva – e le garanzie di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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