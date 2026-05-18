Giuseppe Antoci dieci anni dopo l’attentato | La notte sento ancora quegli spari La mafia è silente e viene sottovalutata

Dieci anni dopo l’attentato, Giuseppe Antoci ricorda ancora le urla e gli spari di quella notte. Parlando di fronte a una telecamera, afferma di sentire ancora quei suoni nella mente e di portare con sé i ricordi di un momento che non si cancella. Ha descritto come la mafia resti silenziosa e spesso sottovalutata, e ha condiviso che certi momenti traumatici continuano a vivere nella memoria, influenzando il suo modo di vedere e vivere il presente.

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Quella notte se la porterà sempre addosso, attimo per attimo, perché non è vero che il tempo lenisce tutto. “ Gli spari li sento ancora nelle orecchie, fortissimi. Me li sogno la notte, soprattutto quando si avvicina l’anniversario, perché io da quella strada dove ci spararono non sono mai uscito”. Dieci anni dopo l’europarlamentare dei Cinque Stelle Giuseppe Antoci, 58 anni, ex presidente del Parco dei Nebrodi, ricorda con il Fatto quotidiano l’attentato con cui la mafia voleva metterlo a tacere. Aveva voluto regole per fermare l’assalto dei clan ai fondi europei per l’agricoltura, una torta che valeva e vale miliardi. E la risposta fu quell’agguato attorno alle due della notte tra il 17 e il 18 maggio 2016, sulla strada tra Cesarò e San Fratello, in provincia di Messina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Antoci, dieci anni dopo l’attentato: “La notte sento ancora quegli spari. La mafia è silente e viene sottovalutata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giuseppe Antoci a Pavia, dieci anni dopo lattentato mafioso Sullo stesso argomento Dieci anni dopo gli spari dei Nebrodi, Antoci: “Sento ancora quei colpi, ho trasformato il dolore in semi di speranza”A dieci anni da quella notte di terrore lungo la strada statale dei Nebrodi, Giuseppe Antoci continua a convivere con gli spari, la paura e le... Leggi anche: Antoci: «La lotta alla mafia è un dovere morale» Nel giorno del decimo anniversario dell'attentato con cui un commando mafioso tentò di uccidere @giuseppeantoci6, porgiamo a lui la nostra vicinanza. Quel gesto atroce arrivò dopo un grande lavoro nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nei fondi europei e x.com Dieci anni fa l'attentato ad Antoci: Sento ancora rimbombare quei colpiA distanza di dieci anni rimango spesso impietrito dal dolore e dalla paura, perché mi tornano in mente quei minuti, quelle ore. Sento ancora nella mia testa quei colpi infiniti. Colpi che forse non ... adnkronos.com Dieci anni fa l’attentato mafioso a Giuseppe Antoci, lunedì la testimonianza per gli studenti a PaviaGiuseppe Antoci, autore di un protocollo contro le agromafie e sopravvissuto agli spari contro la sua auto, si racconterà al liceo Volta nell’ambito degli ... laprovinciapavese.gelocal.it