Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno affrontato una crisi sentimentale dopo la nascita del loro bambino. La notizia è stata confermata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale ha fornito dettagli sul momento difficile vissuto dalla coppia. Dopo questa fase complicata, si sono riappacificati e hanno ritrovato l’equilibrio nella relazione. La crisi, secondo quanto riferito, ha coinvolto momenti di tensione che sono stati superati con il tempo, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno attraversato una crisi sentimentale reale dopo la nascita del figlio Kian: Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, conferma i dettagli e svela come la coppia abbia superato il momento più difficile. Sembrava gossip, sembrava la solita voce estiva fatta circolare per riempire le pagine dei settimanali. Invece no. La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata reale, concreta, e ha avuto una causa ben precisa: la nascita del loro primo figlio insieme, il piccolo Kian, che ha compiuto da poco un anno. A confermarlo è una delle voci più autorevoli del giornalismo di costume italiano, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che attraverso un video pubblicato sui suoi canali social ha scelto di fare chiarezza su una vicenda che da settimane tiene banco nel mondo del gossip nostrano. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la crisi dopo Kian confermata da Roberto Alessi, ma la coppia ha ritrovato l’equilibrio

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: risposta sulla crisi dopo le voci di Roberto Alessi

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