Dopo una settimana di gara al Giro d’Italia, il ciclismo italiano si trova in difficoltà rispetto alle aspettative iniziali. La corsa ha visto diversi episodi significativi, con alcuni favoriti che hanno perso terreno e altri che hanno preso il comando della classifica generale. Durante le tappe, sono stati registrati incidenti e ritiri importanti, mentre i corridori stranieri si sono affermati in più occasioni. Finora, nessun atleta italiano è riuscito a distinguersi come possibile vincitore finale.

La prima settimana del Giro d’Italia ha riservato diverse sorprese e una conferma: Jonas Vingegaard. Il danese, come da pronostico, si è dimostrato il più forte in salita con due vittorie di tappa nei due arrivi in quota sul Blockhaus e a Corno alle Scale, ma per il momento non è ancora in maglia rosa. A vestire il simbolo del primato dopo le prime nove tappe è Afonso Eulalio. Il portoghese è la grande sorpresa della 109ª edizione. Ha approfittato della caotica frazione di Potenza, caratterizzata da pioggia intensa e freddo, per guadagnare oltre 7 minuti sui favoriti per la vittoria finale e chiude la prima settimana in maglia rosa. Eulalio ha ancora 2’24” di vantaggio su Vingegaard. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro, il punto dopo la prima settimana: finora il vero sconfitto è il ciclismo italiano

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