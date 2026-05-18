Giro d’Italia | oggi giornata di riposo domani la cronometro di Viareggio

Oggi il Giro d’Italia 2026 si prende una pausa, con il secondo giorno di riposo. Domani si torna in sella per una cronometro individuale a Viareggio, segnata come l’inizio ufficiale della seconda settimana di gara. I ciclisti si preparano ad affrontare questa tappa che rappresenta un momento importante nel percorso generale della corsa. La cronometro si svolge su un percorso pianeggiante e si prevede che possa influenzare la classifica generale.

Il Giro d’Italia 2026 si fermerà oggi per il secondo giorno di riposo. Nella giornata di domani, invece, i corridori affrontano la cronometro individuale che apre ufficialmente la seconda settimana di corsa. L’edizione numero 109 del Giro d’Italia ripartirà domani martedì 19 maggio 2026 con la decima frazione. L’organizzazione ha previsto una cronometro individuale della lunghezza complessiva di 42 chilometri, con partenza a Viareggio e arrivo a Massa. La frazione si sviluppa interamente in Toscana, toccando nello specifico le province di Lucca e Massa–Carrara. Per quanto concerne gli orari, la partenza del primo corridore dalla pedana è fissata per le ore 13. 🔗 Leggi su Sportface.it

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