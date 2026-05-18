Giro d’Italia la Toscana si prepara alla cronometro Viareggio-Massa

La Toscana si sta preparando per le prossime tappe del Giro d’Italia 2026, che interesseranno le province di Lucca e Massa Carrara. La corsa attraverserà sia la costa che le zone interne della regione, con una cronometro che collegherà Viareggio a Massa. Questa fase della competizione coinvolgerà numerosi corridori e attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso. Le strade interessate saranno chiuse temporaneamente per permettere lo svolgimento della tappa e garantire la sicurezza dei partecipanti.

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