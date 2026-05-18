Giro d’Italia la Toscana si prepara alla cronometro Viareggio-Massa
La Toscana si sta preparando per le prossime tappe del Giro d’Italia 2026, che interesseranno le province di Lucca e Massa Carrara. La corsa attraverserà sia la costa che le zone interne della regione, con una cronometro che collegherà Viareggio a Massa. Questa fase della competizione coinvolgerà numerosi corridori e attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso. Le strade interessate saranno chiuse temporaneamente per permettere lo svolgimento della tappa e garantire la sicurezza dei partecipanti.
VIAREGGIO – Il Giro d’Italia in Toscana entra nel vivo con due giornate che coinvolgeranno le province di Lucca e Massa Carrara, trasformando la costa e l’entroterra in uno dei punti centrali della corsa rosa 2026. Le tappe del 19 e 20 maggio porteranno sulle strade toscane migliaia di tifosi con un’importante attenzione mediatica internazionale. Martedì 19 maggio è in programma la decima tappa, una cronometro individuale di 40,2 chilometri tra Viareggio e Massa, denominata ufficialmente “Tappa Bartali” in omaggio al campione fiorentino. I corridori partiranno dal lungomare versiliese affrontando un percorso veloce ma tecnico, con alcuni tratti nell’entroterra prima del ritorno verso la costa apuana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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