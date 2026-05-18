Giro d’Italia la Toscana si prepara alla cronometro Viareggio-Massa

Da corrieretoscano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si sta preparando per le prossime tappe del Giro d’Italia 2026, che interesseranno le province di Lucca e Massa Carrara. La corsa attraverserà sia la costa che le zone interne della regione, con una cronometro che collegherà Viareggio a Massa. Questa fase della competizione coinvolgerà numerosi corridori e attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso. Le strade interessate saranno chiuse temporaneamente per permettere lo svolgimento della tappa e garantire la sicurezza dei partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VIAREGGIO – Il Giro d’Italia in Toscana entra nel vivo con due giornate che coinvolgeranno le province di Lucca e Massa Carrara, trasformando la costa e l’entroterra in uno dei punti centrali della corsa rosa 2026. Le tappe del 19 e 20 maggio porteranno sulle strade toscane migliaia di tifosi con un’importante attenzione mediatica internazionale. Martedì 19 maggio è in programma la decima tappa, una cronometro individuale di 40,2 chilometri tra Viareggio e Massa, denominata ufficialmente “Tappa Bartali” in omaggio al campione fiorentino. I corridori partiranno dal lungomare versiliese affrontando un percorso veloce ma tecnico, con alcuni tratti nell’entroterra prima del ritorno verso la costa apuana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

giro d8217italia la toscana si prepara alla cronometro viareggio massa
© Corrieretoscano.it - Giro d’Italia, la Toscana si prepara alla cronometro Viareggio-Massa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia: 42 km a cronometro tra Viareggio e Marina di Massa? Punti chiave Chi riuscirà a dominare i 42 km tra Viareggio e Massa? Quali specialisti metteranno in crisi la classifica generale della maglia rosa?...

Strade chiuse: il Giro d’Italia a Viareggio e Massa, gli orari e da dove passa la cronometroViareggio, 14 maggio 2026 – Una festa dello sport, una vetrina internazionale per la costa apuo versiliese.

viareggio massa giro d italia laViareggio-Massa, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateDopo il secondo giorno di riposo, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 19 maggio 2026, quando si ... oasport.it

viareggio massa giro d italia laGiro d'Italia 2026, la tappa di martedì: Viareggio - Massa. Una cronometro che potrebbe fare da spartiacquePercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 10.a tappa del Giro d'Italia 2026: Viareggio - Massa (cronometro individuale) ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web