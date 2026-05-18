Giro d' Italia Eulalio | Maglia Bianca Conad è grande motivazione

Durante il Giro d'Italia, il corridore ha dichiarato che indossare la Maglia Bianca Conad rappresenta un motivo di grande stimolo personale e per tutto il team. La conquista di questa maglia, assegnata al miglior giovane della corsa, è stata ottenuta grazie a un risultato positivo nelle tappe recenti. L’atleta ha sottolineato come questa maglia possa influenzare positivamente le future prestazioni durante le restanti tappe della competizione. La squadra ha confermato il suo sostegno in vista delle sfide successive.

“Essere leader della classifica della Maglia Bianca è una grande motivazione. Non solo per me, ma per tutta la squadra. La squadra sta facendo un grande lavoro per me e questo mi dà grande carica”. Così il leader della Maglia Bianca Conad, Afonso Eulalio, al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo. Il portoghese oggi è stato premiato da Federico Stanghetta, direttore commerciale e marketing Conad Adriatico. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane del Giro domani sarà indossato da Giulio Pellizzari, dal momento che Eulalio è anche maglia rosa. “Conad ha deciso già dall’anno scorso di essere sponsor della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Giro d'Italia: Afonso Oliveira Eulalio a Potenza e conquista la maglia rosa. (DICHIARAZIONE)

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