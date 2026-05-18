Giro d’Italia Eulalio domina a Fermo | è il leader della Maglia Bianca

Durante la seconda tappa del Giro d’Italia a Fermo, il ciclista portoghese ha conquistato la leadership della Maglia Bianca, grazie a una performance che gli ha permesso di ottenere il miglior piazzamento tra i giovani. La sua vittoria ha portato a un cambio nella classifica generale e ha rafforzato la sua posizione di leader tra i ciclisti under 25. Domani si terrà una nuova frazione e rimangono da vedere gli effetti del supporto del team sulla sua posizione in classifica.

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