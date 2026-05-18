Giro d’Italia Eulalio domina a Fermo | è il leader della Maglia Bianca
Durante la seconda tappa del Giro d’Italia a Fermo, il ciclista portoghese ha conquistato la leadership della Maglia Bianca, grazie a una performance che gli ha permesso di ottenere il miglior piazzamento tra i giovani. La sua vittoria ha portato a un cambio nella classifica generale e ha rafforzato la sua posizione di leader tra i ciclisti under 25. Domani si terrà una nuova frazione e rimangono da vedere gli effetti del supporto del team sulla sua posizione in classifica.
? Punti chiave Chi prenderà la maglia bianca domani dopo il successo di Eulalio?. Come influirà il supporto del gruppo sulla leadership del portoghese?. Perché Conad ha scelto proprio i giovani talenti come pilastro strategico?. Quale legame economico unisce la cooperativa ai fornitori del territorio?.? In Breve Federico Stanghetta e Mauro Lusetti partecipano alla premiazione a Fermo. Fornitori locali rappresentano il 20% del fatturato totale di Conad Adriatico. Giulio Pellizzari indosserà la maglia bianca domani dopo la tappa di Fermo. Conad sponsorizza la maglia bianca per valorizzare i talenti under 26. Afonso Eulalio guida la classifica della Maglia Bianca Conad dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia conclusasi oggi a Fermo, tra Chieti e il traguardo marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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