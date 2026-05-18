Giro d' Italia 2026 Arensman | Felice di quanto fatto in salita

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia 2026 prosegue con le prime nove tappe portando i ciclisti in diverse località italiane. Tra i protagonisti di questa edizione, Thymen Arensman ha espresso soddisfazione per le performance nelle fasi di salita, commentando il suo stato di forma. La squadra Netcompany Ineos, invece, ha annunciato Egan Bernal come co-capitano, creando aspettative sul ruolo di entrambi nelle prossime tappe. La corsa continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati, con numerosi spostamenti e strategie da parte dei team.

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Roma, 18 maggio 2026 - Non è ancora arrivato il giro di boa, ma quello dei primi bilanci sì: Thymen Arensman parla di quanto fatto nelle prime 9 tappe del suo Giro d'Italia 2026 e del rapporto con Egan Bernal, co-capitano annunciato alla vigilia in casa Netcompany Ineos. Le dichiarazioni di Arensman.   Se il governo a due teste di casa Red Bull-Bora-Hansgrohe tra Giulio Pellizzari e Jai Hindley sta mostrando qualche scricchiolio, almeno visto dall'esterno, quello della formazione britannica appare solido, nonostante una situazione di classifica generale leggermente più complessa: l'olandese è infatti al momento sesto a 5' esatti dalla maglia rosa Afonso Eulalio, mentre il colombiano è 15esimo con un gap di 6'49". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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