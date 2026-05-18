Durante l’ultima puntata di Volley Night, trasmessa su OA Sport, è stato ospite Giovanni Guidetti, noto allenatore italiano con un palmarès di 32 trofei vinti in Turchia con il Vakifbank. Guidetti ha commentato il successo ottenuto grazie a una scelta fatta a Conegliano, definendola come uno spiraglio sfruttato al massimo. Ha anche parlato della decisione di Markova di rifiutare l’offerta della Turchia, senza entrare nei dettagli delle motivazioni.

Giovanni Guidetti, pluridecorato allenatore italiano che ha vinto 32 trofei in Turchia con il Vakifbank, è stato ospite dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Diversi i temi trattati da uno dei tecnici ritenuti iconici nella pallavolo mondiale, testimonianza tangibile di mentalità vincente. Credere nel valore del noi invece dell’io e i principi cardine: “ Guarda, io penso che una squadra sia come un’orchestra. Nell’orchestra, ovviamente, tutti quelli che vanno a teatro vanno per ascoltare il primo violino o il primo pianista. Ok, però se in fondo all’orchestra, in quell’angolino che nessuno... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Guidetti: “Conegliano ci ha dato uno spiraglio e lo abbiamo sfruttato. Markova disse ‘no’ alla Turchia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

D’Avenia: “Abbiamo dato ai bambini lo smartphone come avremmo dato loro una pistola o della droga, uno strumento che ti usa, non che usi”Mercoledì scorso, un ragazzo di tredici anni è entrato a scuola con un coltello e ha aggredito la propria insegnante di francese a Trescore...

“Quando Ronaldo è uscito, abbiamo pensato: ‘Abbiamo perso il nostro miglior giocatore, cosa succederà adesso?’ Ma allo stesso tempo ci ha anche dato forza’ Nani sulla storica vittoria del Portogallo a Euro 2016Breaking: C’è qualcosa di speciale nel fatto che una nazione vinca il suo primo onore internazionale.

Giovanni Guidetti: Conegliano ci ha dato uno spiraglio e lo abbiamo sfruttato. Markova disse ‘no’ alla TurchiaGiovanni Guidetti, pluridecorato allenatore italiano che ha vinto 32 trofei in Turchia con il Vakifbank , è stato ospite dell'ultima puntata di Volley ... oasport.it

Giovanni Guidetti sul trono d’Europa: settimo sigillo, il VakifBank vince la Champions League. Show Boskovic e MarkovaIl VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2026 di volley femminile: dopo aver sconfitto Conegliano in semifinale, rimontando da 0-2 e 17-22, la ... oasport.it