Giovani e liberi cinque auto più uno per ventenni

Cinque vetture più un’ulteriore sono state registrate come le preferite dai ventenni in cerca della loro prima auto. Tra modelli compatti, spaziose, economiche o più tradizionali, le scelte dei giovani si basano sulle esigenze pratiche di ogni singolo acquirente. I dati evidenziano le preferenze di questa fascia di età, senza considerare altri fattori come il marchio o il prezzo, e si concentrano esclusivamente sulle caratteristiche che contraddistinguono i veicoli più adottati da questa generazione.

Il primo amore, il primo giorno di lavoro, la prima auto. La vita di un giovane neolaureato si compone di tante "prime volte", destinate a rimanere impresse per sempre nella sua memoria. Nella quotidianità di un giovane ragazzo, o una giovane ragazza, l’automobile gioca un ruolo fondamentale per l’autonomia e la tanto desiderata libertà di movimento. Non è però scontato capire quale auto si sposi alle necessità di un ventenne. Ecco allora alcune soluzioni valide per soddisfare tutte le richieste dei giovani automobilisti, restando all’interno di un budget che spazi tra i 20.000 e i 30.000 euro. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una citycar comoda e a basso consumo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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