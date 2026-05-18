Giovane e con esperienza in Medio Oriente | il Radiomobile di via Hermet ha un nuovo comandante

Da triesteprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo comandante è stato assegnato al Nucleo operativo e Radiomobile dei carabinieri di Trieste, che ha sede nella storica caserma di via Hermet. La scelta riguarda un giovane ufficiale con esperienza maturata in Medio Oriente, che ha preso il comando del reparto. L’avvicendamento è stato comunicato ufficialmente dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di permanenza. La nomina si inserisce nel normale turnover delle responsabilità all’interno del corpo di polizia locale.

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Avvicendamento al vertice del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Trieste, situata nella storica caserma di Via Hermet. Nella giornata odierna è giunto il tenente Pierpaolo Oddo,insediandosi al comando del Nucleo che nell’ultimo anno era stato retto in sede vacante dal. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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