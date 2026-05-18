Giovane carabiniere morto in caserma i genitori convocati in Procura

I genitori di un giovane maresciallo dei carabinieri di 25 anni, deceduto nella caserma di Borghetto Vara, sono stati convocati presso la Procura. La morte del militare, avvenuta all’interno della caserma, ha portato le autorità a richiedere un colloquio con i genitori per approfondire gli eventi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sulle eventuali indagini in corso. La notizia ha attirato l’attenzione sulla vicenda, ancora in fase di accertamento.

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